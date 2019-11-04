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Yaramazlara biraz batar!

Yarım asırlık tersane devi konkordato istedi

ALİ YILMAZ

Askeriyeye gemi üretimi yapan yarım asırlık Selah Tersanesi konkordato istedi. Şirketin yanısıra şirket yöneticileri için yapılan başvuru sonrası mahkeme konkordato komiseri atadı.

selahshipyard.com

Selah Tersanesi’nin geçmişi 1950’li yıllara dayanıyor. Aile, 1980’li yılların başından itibaren ise tersaneciliğe yöneldi.

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Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret Anonim Şirketi’nin yanısıra Ferah Şanlık, Hediye Sema Selah ve Sezai Ekrem Selah için İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Komiser atandı

Mahkeme şirkete yönelik üç aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için komiser atandı.

Askeriyeye gemi üretti

Selah Tersanesi, özel sektörün yanısıra kamuya da büyük projeler yaptı. Askeriyeye bir dizi gemi yapıp teslim etti.

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