Üç büyük kent için seçim bahisi açıldı: En yüksek oranı 3.75’le Zeybekci veriyor

Yabancı bahis şirketleri 31 Mart yerel seçimler için Ankara, İstanbul ve İzmir için bahis açtı.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, risk yöneticilerinin anketlere ve saha çalışmalarına bakarak yorumladığı oranlarda en açık ‘favori‘ ‘millet ittifakı‘nın İzmir adayı Tunç Soyer. Şirketler Soyer’e 1.25, ‘cumhur ittifakı‘nın adayı Nihat Zeybekci’ye ise 3.75 oran veriyor.

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Ankara’da ise bahis şirketleri Mansur Yavaş ile Mehmet Özhaseki’nin şansını eşit görüyor. İki adayın da oranı 1.85.

İstanbul seçimlerinde ise şirketler ‘cumhur ittifakı‘nın adayı Binali Yıldırım’ın yarışta önde olduğu görüşünde. Yıldırım’ın oranı 1.45 olurken, ‘millet ittifakı‘nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun oranı ise 2.55.