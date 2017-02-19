Vodafone Arena’da ‘çiçekler açtı’: Lider Beşiktaş ‘dokuz puanlık’ maçta Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup etti

Süper Lig’in lideri Beşiktaş, zirve yarışındaki üç rakibinin de puan kaybettiği haftda Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Vodafone Arena’da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların golleri 13’üncü dakikada Cenk Tosun, 27’nci dakikada Anderson Talisca ve 69’uncu dakikada Atınç Nukan’dan gelirken, konuk Akhisar Belediyespor’un tek golünü 81’inci dakikada Olcan Adın kaydetti.



Bu sonuçla puanını 47’ye yükselten Beşiktaş, 21’inci haftayı en yakın rakibi Başakşehir’in dört puan önünde lider kapattı. 24 puanlı Akhisar Belediyespor ise 13’üncü sırada yer aldı.

Vodafone Arena’da İzmir Marşı

Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarının son dakikaları ve ikinci yarının ortalarında, basketbol maçlarında bir gelenek halini alan İzmir Marşı’nı söyledi.