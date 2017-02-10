VİDEO | Mülkiye’de polis tartaklayarak gözaltı yaptı, milletvekilinin boğazını sıktı

Ankara Üniversitesi’nde ihraç edilen akademisyenlere destek için yapılmak istenen açıklamaya saldırı sırasında, bir kişiyi tartaklayarak gözaltına alan polis CHP Milletvekili Ali Şeker’in de boğazını sıktı.



DHA’nın paylaştığı videoda, birden fazla polisin, bir kadın yurttaşı ısrarlı biçimde gözaltına almak için uğraştığı görülüyor. Yurttaşın gözaltına alınmaması için bir kişi ona sarılırken, Ali Şeker de, polisleri ikna etmeye uğraşıyor.

İsmi bilinmeyen yurttaşın polis ve onu kurtarmak isteyenlerin arasında “Bırak beni” dediği duyulurken, polis de “Bayanı al” diyerek gözaltı ısrarına devam ediyor. Bir sivil polis bu esnada Ali Şeker’in boğazını sıkıyor, yurttaşsa tartaklanarak gözaltı aracına bindiriliyor.

O anları Reuters böyle görüntülemişti:

Ankara Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 72 akademisyen için bugün destek amacıyla Cebeci Kampusu’nde toplanılacaktı.

Polis sabah saatlerinden itibaren Mülkiye’yi ablukaya alırken, okula girmek isteyen çok sayıda akademisyeni de tartakladı. Polis kampuse akademisyenlerin serdiği cübbeleri çiğneyerek girdi.

Biber gazı ve plastik mermisiyle yaralananlar olurken, içlerinde en az iki akademisyenin olduğu 12 kişi gözaltına alındı.