Van’daki hastane, vaka artışı nedeniyle beş Covid-19 polikliniği açtı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kentte artan vaka sayılarının önüne geçilmesi ve hastalara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla beş ‘Covid-19’ polikliniği açtı. Poliklinikler 24 saat hizmet veriyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre hastanenin başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, en kaliteli hizmeti sunmak için hastanede bazı değişiklikler yaptıklarını, Covid-19 alanını daha da genişleterek ek poliklinikler açtıklarını belirtti.

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İklim şartları ve kentteki vaka sayılarındaki artış nedeniyle polikliniklerin bir kısmını yeni binaya taşıyarak daha geniş ikinci bir Covid-19 alanı yaptıklarını aktaran Çelik şunları söyledi:

“Şu anda beş polikliniğimiz sürekli hizmet veriyor. Daha önce eski alanda olmayan sürüntü örneğini alma yeri de oluşturduk. Burada hem poliklinik muayene hem sürüntü alınması hem de radyolojik tetkikleri yapıyoruz. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü artan polikilinik sayısı bekleme süresini kısalttı. Sonuçlar çok hızlı çıkıyor. Örnek verildikten ortalama altı ila sekiz saat sonra sonucu iletiyoruz. Ayrıca zaman kaybı olmadan da tomografi çekilebiliyor. Filyasyon ekiplerinin de artmasıyla hasta sayının azaldığını fark ettik.”