Vaka artınca: Sokakta maske ve eldiven takanların sayısı yükseldi

Dünyada ve Türkiye’de corona virüsünün yayılmasının devam etmesiyle birlikte, İstanbul’da maske takanların sayısında artış oldu.

Fotoğraf: DHA

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 156 ülkede 6 bin 500 kişi oldu, 170 bin kişiye virüs bulaştı. Türkiye’de ise ölüm görülmezken, 18 kişide virüs görüldüğü açıklandı.

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Türkiye’deki vaka sayısının artmasının ardından, virüsün kendilerine bulaşmasını önlemek için maske ve eldiven takanların sayısında gözle görülür artış oldu.

Eldiven ve maske takan Enes Kartal, önce kendilerini sonra çevredekileri düşünmek zorunda olduklarını belirterek “Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum” dedi.

Aynı önlemleri alan Onur Koru şunları söyledi: “Metrobüsü kullanıyorum. Günde bir-iki saat yolculuk yapıyoruz. Türkiye’nin en kalabalık şehri. Bu önlemleri almaya mecburuz. Eldiven taktık çünkü dikkat etmek zorundayız. Metro, metrobüs, toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz.”