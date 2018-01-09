Üniversiteler sınıfta kaldı: Rektörlerin yüzde 97,3’ü erkek

Türkiye’de bulunan 111 devlet üniversitesinin rektörlerinden yalnızca üçü kadın. Kadınların oranı yüzde 2,7’ye denk geliyor.

Habertürk’ten Pervin Kaplan’ın eğitimci Alaaddin Dinçer’in araştırmasından aktardığına göre yalnızca İzmir Demokrasi ile Düzce üniversitelerinin rektörleri, Yalova Üniversitesi’nin de rektör vekili kadın. Beş yıl önce ise beş kadın rektör vardı.

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İnternet sitelerinden derlenene göre 104 üniversitedeki 288 rektör yardımcısından yüzde 9.28’i, yani 27’si kadın. Bu oran beş yıl önce yüzde 11,3’tü.

YÖK verilene göre 12 üniversitenin kadrosunda kadın profesör, yedisinde de kadın doçent yok.

Üniversitelerdeki akademisyen kökenli 47 genel sekreterin ise ikisi kadın. Genel sekreterlik görevini idari personel olarak yürüten 60 personelin beşi kadın.

Kadınlar nerede çok?

İnternet sitelerinden senato ve yönetim kurulu bilgilerine ulaşılamayan 12 üniversite hariç 100 üniversite senatosunda kadın temsilci oranı yüzde 16.57. Bu üniversitelerde toplam 3 bin 742 akademisyenin 620’si kadın. Erkek akademisyen sayısı 3 bin 122 yani senatoların yüzde 83.43’ü erkeklerden oluşuyor.

100 üniversitenin yönetim kurullarında görev yapan 1483 akademisyenin 205’i yani yüzde 13.82’si kadın.

Kadın akademisyen sayısının en düşük olduğu üniversiteler: Kastamonu, Iğdır, Karaman, Şırnak, Mardin Artuklu, Yıldız Teknik, Kütahya Dumlupınar, Elazığ Fırat, Manisa Celal Bayar, Kars Kafkas.

Kadın akademisyen sayısının en yüksek olduğu üniversiteler: Ege, Hacettepe, ODTÜ, Mimar Sinan, Anadolu, Gebze Teknik, Çukurova, Dokuz Eylül, İstanbul ve Boğaziçi üniversiteleri.

Doçent ve profesör olmayanlar

Kadrosunda kadın doçent olmayanlar: Bingöl, Ankara Sosyal Bilimler, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Milli Savunma ve Şırnak üniversiteleri.

Kadrosunda kadın profesör olmayanlar: Bingöl, Bayburt, Ardahan, Ağrı İbrahim Çeçen, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Karaman, Kilis 7 Aralık, Milli Savunma, Siirt ve Şırnak.

Öte yandan Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi’nin senatosunda bulunan öğrenci temsilcisinin adının da Recep Tayyip olması dikkat çekti.