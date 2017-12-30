Üniversiteden cinsel kimliği nedeniyle akademisyene hakaret iddiasına yalanlama

Mardin Artuklu Üniversitesi, rektör Ahmet Ağırakça’nın bir öğretim görevlisine cinsel kimliği nedeniyle hakaret ettiğine dair haberi yalanladı.

Mimarlık fakültesinden öğretim görevlisi Emre Özyetiş, 26 Aralık’ta Ağırakça’nın kendisine makam odasında “Sen kız mı olmak istiyorsun? Mardin’de olduğunun farkında değil misin? Okulumda erkek olup da kız gibi davranan hoca istemiyorum” dediğini anlatmıştı. Journo’dan Zeynep Yüncüler de daha sonra Ağırakça’yla görüştüğünü belirterek rektörün, “Okulumda erkek olup da kız gibi davranan hoca istemiyorum” dediğini yazmıştı.

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Yalanlama geldi

Rektör hakkında suç duyurusunda bulunan akademisyen, beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürlüğünde görevlendirildi.

Üniversite, internet sitesinden yayınladığı açıklamada haberin üniversite ve rektör adına gerçek dışı beyanlar içerdiğini öne sürdü.

Açıklama şöyle: “29 Aralık 2017 tarihinde çeşitli yayın organlarında journo medya platformu yazarlarından Zeynep Yüncüler tarafından servis edilen ve ‘Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü: Okulumda Kız Gibi Hoca İstemiyorum!‘ başlığıyla yayınlanarak üniversitenin saygınlığını zedelemeye yönelik haberler yer almıştır.

Haberde bahse konu araştırma görevlisi Emre Özyetiş’in Rektör Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA’yla ilgili beyanlarının hakikatle alakası bulunmadığı gibi, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren nitelemelerle de kurumumuzu hedef göstermiş olması kabul edilemez.

Adı geçen şahsın sorumlu olduğu ders müfredatına mugayir şekilde ahlaki değerlerle örtüşmeyen ders muhteviyatları sunarak fikirsel yönlendirmelerde bulunduğuna dair öğrenci ve velilerden idaremize ulaşan beyanlar üzerine kendisiyle görüşme yapılmış ve konuya ilişkin soruşturma süreci devam etmektedir.

Haklı bir idari soruşturmayı sulandırma gayesiyle provokatif şekilde nitelendirilebilecek toplum ve kurumlar nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı hedefleyen ve karalama boyutuna varan haberde iddia edilen hususların kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Üniversite ve Rektörü hakkında gerçek dışı beyanlar içeren bu haberleri tekzip eder ve gerçek dışı iddialarla haber yapılması anlayışından vazgeçilmesini ihtaren bildiririz.”