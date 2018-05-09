Üniversite öğrencileri için en iyi şehirler: Londra zirvede, İstanbul 67’nci

İngiltere’nin başkenti Londra, dünya genelinde üniversite öğrencileri için en iyi şehir seçildi. Listede İstanbul 67’nci oldu.
Araştırmanın daha önceki sayılarında Montreal ve Paris birinci çıkmıştı.
BBC Türkçe’nin aktardığı araştırmaya göre, sıralama, ‘şehirdeki iyi üniversitelerin sayısı, istihdam oranı, kültür çeşitliliği ve yaşam kalitesi’ gibi faktörlere göre belirlendi.
İstihdam, öğrenci deneyimi, ‘çekicilik’ sıralamalarında yüksek çıkan Londra yalnızca ‘alım gücü’ kategorisinde zayıf kaldı.
İstanbul ise ‘çekicilik’te 91’inci, ‘istihdam’da 67, ‘alım gücü’nde 47, ‘öğrencilerin görüşü’ kategorisinde de 49’uncu sıraya yerleşti.
Araştırma için 50 bin öğrenciyle anket yapıldı. Öğrencilere şehirlerde ‘çekici gördükleri özellikler, avantajlar ve dezavantajlar’ soruldu.
Londra’yı birinci sıraya taşıyan özellikler arasında ‘şehirdeki müzeler, tiyatrolar, sinema ve restoranlarla kültürel yaşamı, üniversitelerin kalitesi, öğrencilerin rahat iş bulabilmeleri, uluslararası yapısıyla farklılara daha açık olması ve ülke dışındaki öğrencilerin yabancılık çekmemesi ve dışlanmaması’ yer aldı.
Ancak yaşam pahalılığında Londra, öğrenci bütçesini en çok zorlayan şehirlerden biri.
Sıralamanın ikinci sırasında Japonya’nın başkenti Tokyo, üçüncü sırada Melbourne, dörtte Montreal ve beşte Paris var.
Sırasıyla en iyi öğrenci şehirlerinde ilk 30:
Londra
Tokyo
Melbourne
Montreal
Paris
Münih
Berlin
Zürih
Sidney
Seul
Viyana
Hong Kong
Toronto
Boston
Singapur
Edinburgh
Vancouver
New York
Kyoto-Osaka-Kobe
Taipei
Brisbane
Canberra
Auckland
Manchester
Buenos Aires
Pekin
Amsterdam
Moskova
Şangay
Prag