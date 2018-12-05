Üniversite hastanesindeki ‘yüz tanıma’ sistemi yargıdan döndü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde personele zorunlu tutulan yüz tanıma sistemi kontrolü hukuka aykırı bulundu.

AÜ’de bu yılın başında giriş-çıkışlar yüz tanıma sistemiyle takip edilmeye başlanmış, bunun için cihazlar da yerleştirilmişti.

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Hastane yönetimi güvenlik, hırsızlık ve gasbın önlenmesi, tıbbi malzemeler ile cihazların korunması amacıyla uygulamanın getirildiğini savunmuştu.

‘Veriler başkanına verilmiyor’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, uygulamanın anayasanın 12, 17 ve 20’nci maddelerinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 8’inci maddesine aykırı olduğu iddiasıyla dava açtı.

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Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davada, biometrik yöntemlerle mesai takibinin yasalara aykırı olduğu savunuldu. Hastane yönetimi ise verilerin başkasına devredilmediğini öne sürdü.

Hukuka aykırı bulundu

İdare mahkemesi, sistemi hukuka aykırı buldu.

Mahkemenin kararı şöyle: “Personelin fotoğrafını çekip öncesinde sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yaparak ilgililerden kişisel veri alınması niteliği taşıyan ‘yüz tanıma sisteminin’, ‘özel hayatın gizliliği’ ilkesi kapsamında bulunması karşısında, ‘uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını’ gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, temel haklar ve Anayasal ilkeler ile uluslararası sözleşme kuralları ile bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”