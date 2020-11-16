Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edildi

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi.

Fotoğraf: DHA

Özdağ, konuk olduğu bir TV programında, partiye katılmadan önce İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun ‘FETÖ’cü olabileceği konusunda partinin genel başkanı Meral Akşener’i uyardığını açıklamıştı.

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Kavuncu, Özdağ’ın ithamlarına sert çıkmış, savcılığa başvurmuştu. İstanbul başsavcılığı, İYİ Partili il başkanı hakkında ‘FETÖ’ soruşturması başlatmıştı. Özdağ, 29 Ekim’de, partiye ve Kavuncu’ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Özdağ’ın durumu, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu’nun bugünkü toplantısında gündeme alındı.

Disiplin Kurulu’nca, Özdağ’ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki ‘insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak’ ve ‘genel başkan, başkanlık divanı, genel idare kurulu, merkez disiplin kurulu, merkez danışma ve yüksek istişare kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak‘ hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

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Tüzüğün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ’ın İYİ Parti üyeliğinden, kurucular kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

‘Yargıya taşıyacağım’

Ümit Özdağ ise bu kararı yargıya taşıyacağını açıkladı.