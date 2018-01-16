Diken

Yaramazlara biraz batar!

UEFA’dan ‘#ComeToBeşiktaş’ paylaşımı: Harika mesaj

Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

UEFA’nın resmi sosyal medya hesabı, ‘Come to Beşiktaş’ paylaşımı yaptı.

Fotoğraf: @unibjkcom

Beşiktaş Kulübü tarafından dün duyurulan ‘Gel, gel. Ne olursan ol, gel’ başlıklı reklam kampanyasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş’ın yeni reklam kampanyasını paylaşarak, “Beşiktaş’tan harika kaynaştırma mesajı, come to Beşiktaş” notunu düştü.

Reklam

UEFA’nın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

 


Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...