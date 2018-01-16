UEFA’dan ‘#ComeToBeşiktaş’ paylaşımı: Harika mesaj

UEFA’nın resmi sosyal medya hesabı, ‘Come to Beşiktaş’ paylaşımı yaptı.
Great message of inclusion from @Besiktas 👏 #EqualGame #ComeToBeşiktaş https://t.co/cVUIUcQIRR
— UEFA (@UEFA) January 16, 2018
Beşiktaş Kulübü tarafından dün duyurulan ‘Gel, gel. Ne olursan ol, gel’ başlıklı reklam kampanyasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş’ın yeni reklam kampanyasını paylaşarak, “Beşiktaş’tan harika kaynaştırma mesajı, come to Beşiktaş” notunu düştü.
Beşiktaş. This is amazing. #ComeToBeşiktaş pic.twitter.com/Om05gnHmvY
— Chopp (@JustChopp) January 15, 2018
UEFA’nın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.