Ücretsiz maskeler eczanelerde verilecek

İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maskelerin eczaneler üzerinden dağıtılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, maske satışının yasaklandığını belirterek, PTT üzerinden 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara haftada beş adet ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı.

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Uygulamanın duyurulmasının ardından epttavm.com üzerinden talepler alınmış ancak yoğunluk nedeniyle site ulaşılamaz hale gelmişti. Bunun üzerine talebin e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtilerek dağıtımın yine PTT tarafından yapılacağı açıklanmıştı.

Vatandaşlar eczaneye gidecek

Oda, internet sitesinden bugün yayınladığı açıklamasında, eczanelerin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, ücretsiz maske dağıtılması kararının Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin görüşmeleri sonrası alındığını kaydetti.

Türkiye’de toplam 5 bin 236 eczane bulunuyor.

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Açıklamada, vatandaşların nasıl maske alabileceği şöyle anlatıldı:

*Sağlık Bakanlığı’nın temin edeceği maskeler, İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

*Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

*20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecektir.

*Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sistemi’nde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

*Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.