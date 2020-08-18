‘Üç dilek hakkım olsa aile, aile, aile isterdim’ diyen çocuk için 5 bin evlat edinme başvurusu

ABD’de devlet korumasında yaşayan dokuz yaşındaki çocuk televizyonda aile özlemini dile getirince 5 bin evlat edinme başvurusu yapıldı.

Oklahoma’da yaşayan Jordan yerel bir kanala verdiği söyleşiyle Amerikalıların kalbini kazandı.

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Youtube üzerinden 200 binin üzerinden izlenen videoda altı yıldır devlet bakımında olan çocuk “Üç dilek hakkın olsa ne isterdin” sorusuna şöyle yanıt veriyor: “Ailem olması, ailem olması, ailem olması. Tek dileğim bu. Bu benim için çok önemli çünkü ihtiyacım olduğunda konuşacak birileri olsun istiyorum. Umarım birileri beni seçer. Anne-baba diyebileceğim bir ailem olsun istiyorum. Ya da sadece anne, sadece baba, hiç fark etmez.”

Kardeşi bir sene önce evlat edinilen Jordan artık onu da eskisi kadar sık görememekten şikayetçi. Daha önce Jordan’ı evlat edinmek isteyen birkaç aile olmuş ancak uygun aday bulunamamış.

Şimdi 5 bin başvuruyla birlikte Jordan’ın dileğinin gerçek olması ihtimali çok yüksek.