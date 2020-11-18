Twitter’a yeni özellik geldi: 24 saat sonra silinecek ‘fleet’

Twitter’a gelen yeni özellikle 24 saat sonra silinecek paylaşımlar yapılabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Instagram’daki story özelliğinde olduğu gibi 24 saat sonra kendiliğinden silinecek ‘fleet‘ adı verilen özellik mart ayında Brezilya, İtalya, Güney Kore’de denenmeye başlamıştı.

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‘Fleet’lere yorum yapılamayacak, retweet edilemeceyecek ya da beğenilemeceyecek. Ancak direkt mesaj yoluyla cevap verilebilecek.

Bu uygulamayla herkese açık şekilde gelecek tepkilerden, yorumlardan çekinen ya da tweet’lerinin yeterince beğeni almaması, retweet edilmemesi endişesiyle düşüncelerini saklayan kişilerin tweet atmaları için cesaretlendirilmesi amaçlanıyor.

Fleet aracılığyla metin paylaşılabildiği gibi video ve fotoğraf da paylaşılabiliyor.

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‘Fleet‘ özelliğinin denendiği yerlerde kullanıcların paylaşımlarının arttığı görüldü.

Twitter’ın tasarım direktörü Joshua Harris ‘fleet’lerin bir gün sonra yok olduğu için insanların düşüncelerini, hislerini paylaşmak konusunda daha rahat hissetmelerini sağladını belirtti.

Ancak yeni özelliği deneyen bazı kullanıcılar direkt mesaj yoluyla online tacizi artırabileceğine dair endişelerini dile getirdi.