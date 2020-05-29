Twitter-Trump kavgası büyüyor: Başkanın tweet’ine ‘şiddeti övüyor’ uyarısı

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah bir vatandaşın polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerle ilgili Başkan Donald Trump’ın paylaştığı tweet, şirket kurallarını ihlal etti: “Şiddeti övüyor.”

Polisin, sahte para suçundan aranan 46 yaşındaki George Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı anlar sosyal medyaya yansımıştı. Floyd kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken görüntülere yansıyan “Nefes alamıyorum” sözleri protestoların sloganı olmuştu.

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Protestoların üçüncü gününde göstericiler polis merkezine girerek binayı ateşe verdi.

Bunun üzerine başkan Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Arkama yaslanıp Amerika’nın muhteşem şehri Minneapolis’e olanları izleyemem. Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip işimi hallederim.”

Devamında ise “Bu haydutlar George Floyd’un anısını kirletiyor” ifadesini kullanıp “Valiyle konuştum, ordu yanında. Eğer yağma başlarsa ateş açılmaya başlanır” dedi.

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Twitter bu paylaşımın altına “Bu tweet, Twitter’ın şiddeti övme konusundaki kuralını ihlal ediyor. Ancak Twitter halkın çıkarına olabileceği gerekçesiyle bu tweet’in ulaşılabilir olmasına karar verdi” uyarısı koydu.

Bu uyarı sonrası istenirse tweet görüntülenebiliyor. Ancak bu paylaşıma cevap verilemiyor veya beğenilemiyor. Uyarı öncesi gelen cevaplar da görüntülenemiyor.

Twitter, sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği ‘bilgiyi doğrulama’ etiketini, salı günü Trump’ın uzaktan oylama konusunda attığı tweet’lere de uygulamıştı.

Ardından Trump, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış, “Hukuki hakkım olsa Twitter’ı da kapatırdım” ifadesini kullanmıştı.