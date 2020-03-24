Türkiye’de ölü sayısı 44’e, vaka sayısı 1872’ye yükseldi

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında son 24 saatte Türkiye’de yedi kişi daha öldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e, vaka sayısı ise yeni 343 tanıyla 1872’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de ilk vaka haberi 11 Mart’ta, ilk ölüm haberi 17 Mart’ta gelmişti. Dün itibarıyla vaka sayısı 1529, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37’ydi.

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‘3 bin 952 test sonuçlandı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik. (Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6’sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.”