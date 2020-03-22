Türkiye’de ölü sayısı 30’a, vaka sayısı 1236’ya çıktı

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında son 24 saatte Türkiye’de dokuz kişi daha hayatını kaybetti, 289 yeni vaka tespit edildi.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart’ta açıklanmış, ilk can kaybı haberi ise 17 Mart’ta gelmişti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün dokuz yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.”

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

’20 bin 345 test yapıldı’

Bugüne kadar Covid-19 teşhisi için 20 bin 345 test yapıldığını söyleyen bakan şöyle devam etti: “1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, ‘Yok’ dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.”

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