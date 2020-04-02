Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 356’ya, vaka 18 bin 135’e yükseldi

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 356’ya, vaka sayısı da 18 bin 135’e çıktı.
Açıklamaya göre 1101 hasta halen yoğun bakımda tedavi görüyor. İyileşen hasta sayısı 415’e, test sayısı ise 125 bin 556’ya çıktı.
Bir günde 18 bin 757 test yapıldı, 2 bin 456 kişi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sayısının düne göre 4 bin arttığını belirterek son 24 saatte hayatını kaybedenlerin yüzde 82’Sinin 60 yaş üstü olduğunu söyledi.
Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti. Dün itibariyle ölü sayısı 277’ye, vaka sayısı ise 15 bin 679’a çıkmıştı.