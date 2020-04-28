Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 992’ye yükseldi; 2 bin 392 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 92 artarak 2 bin 992’ye yükseldi. 2 bin 392 yeni vakayla toplam sayı 114 bin 653 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından duyurdu.

Reklam

Son 24 saatteki 29 bin 230 testle birlikte toplam sayı 948 bin 115’e yükseldi. 5 bin 18 hasta daha iyileşti. Bu, şimdiye kadar kayda geçen en yüksek hasta sayısı; bir gün önceye oranla yüzde 8 yüksek. Son eklenenlerle iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

Entübe hasta sayısı 845. 1621 hastanın yoğun bakım ünitelerinde tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanı verilerle şu mesajı paylaştı: “Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. “

Reklam

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 900’e çıktı: Vaka sayısı 112 bin 261

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 805’e çıktı: Toplam vaka 110 bin 130

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 600’e çıktı; 3 bin 122 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 491’e çıktı; 3 bin 116 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 376’ya çıktı; 3 bin 83 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 259’a çıktı; 4 bin 611 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 140’a yükseldi; 4 bin 674 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 17’ye yükseldi; 3 bin 977 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 17’ye yükseldi; 3 bin 977 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1890’a yükseldi, 3 bin 783 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1769’a yükseldi; 4 bin 353 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1518’e yükseldi; 4 bin 281 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1403’e yükseldi; 4 bin 62 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1198’e yükseldi; 4 bin 789 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1006’ya yükseldi; 4 bin 747 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 908’e yükseldi; 4 bin 56 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 812’ye çıktı; 4 bin 117 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 725’e yükseldi; 3 bin 892 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 649’a yükseldi; 3 bin 148 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 574’e yükseldi

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 501’e yükseldi, vaka sayısı 23 bin 934

Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, vaka sayısı 20 bin 921’e çıktı

Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 356’ya, vaka 18 bin 135’e yükseldi

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 277’ye yükseldi; vaka sayısı 15 bin 679

Türkiye’de ölü sayısı 214’e, vaka sayısı 13 bin 531’e çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 168’e, vaka sayısı 10 bin 827’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 131’e, vaka sayısı 9 bin 217’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 108’e, vaka sayısı 7 bin 402’ye yükseldi

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 92’ye, vaka sayısı 5 bin 698’e çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 75’e, vaka sayısı 3 bin 629’a yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 59’a, vaka sayısı 2 bin 433’e yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 44’e, vaka sayısı 1872’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 37’ye, vaka sayısı 1529’a çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 30’a, vaka sayısı 1236’ya çıktı

Türkiye’de ölü sayısı dokuza, hasta sayısı 670’e ulaştı

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı üçe yükseldi

Türkiye’de ‘corona’dan bir kişi daha öldü; vaka sayısı 191’e çıktı

Türkiye’de ‘corona’dan ilk ölüm

SON HABERLER

Covid-19 için çözüm denen plazma tedavisi büyük risk taşıyor

Facebook’ta bu aralar karşımıza en sık çıkan gönderilerden biri Covid-19 hastalarının tedavisi için hastalığı atlatanlara yapılan plazma bağışı çağrısı. Medyatik bilim insanlarının makaleler yerine her zamanki gibi önce Twitter’dan duyurdukları ve ‘Covid-19’un tek tedavisi’ olarak yansıttıkları ‘konvalsen (convalescent) plazma tedavisi’ nedir, ne kadar güvenlidir? Bu sorunun cevabını arıyoruz bu yazımızda.

Araştırma: Maske kullanımında Asya, Avrupa ve Amerika’nın çok önünde

Dünya genelinde Covid-19’dan korunmak için ‘maske kullanımına yönelik’ olumlu yaklaşımın arttığı görülüyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında artık daha fazla insan, kendilerini corona virüsü pandemisinden korumak için mutlaka bir yüz maskesi taktığını belirtiyor. Türkiye dahil pek çok ülkede insanlar; sokakta, iş yerinde ve toplu taşıma araçlarında maskeyle dolaşmaya başladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...