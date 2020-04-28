Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 992’ye yükseldi; 2 bin 392 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 92 artarak 2 bin 992’ye yükseldi. 2 bin 392 yeni vakayla toplam sayı 114 bin 653 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından duyurdu.

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Son 24 saatteki 29 bin 230 testle birlikte toplam sayı 948 bin 115’e yükseldi. 5 bin 18 hasta daha iyileşti. Bu, şimdiye kadar kayda geçen en yüksek hasta sayısı; bir gün önceye oranla yüzde 8 yüksek. Son eklenenlerle iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

Entübe hasta sayısı 845. 1621 hastanın yoğun bakım ünitelerinde tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanı verilerle şu mesajı paylaştı: “Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. “

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Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.