Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 805’e çıktı: Toplam vaka 110 bin 130

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 2 bin 805’e çıktı. Toplam vaka sayısı ise 110 bin 130’a yükseldi.

Resmi açıklamaya göre son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti. Bir günde 2 bin 357 kişi hasta olurken, 3 bin 558 kişi taburcu oldu.

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Toplam test sayısı ise 898 bin 742’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.”