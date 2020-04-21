Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 259’a çıktı; 4 bin 611 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 2 bin 259’a çıktı. 4 bin 611 yeni vakayla toplam sayı 95 bin 591’e yükseldi.

Salgın Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından açıkladığı verilere göre son 24 saatteki 39 bin 429 testle birlikte toplam test sayısı 713 bin 409’a yükseldi.

Entübe hasta sayısı 1006 yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 1865’e çıktı.

Son 24 saatte 1488 hasta da iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 ulaştı.

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Sağlık bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.”







