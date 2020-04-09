Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 908’e yükseldi; 4 bin 56 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e yükseldi. Son 24 saatte 96 can kaybı daha kaydedildi. 4 bin 56 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 42 bin 282.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından duyurdu.

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24 saat içinde 28 bin 578 test yapıldı. Toplam test sayısı 276 bin 338 oldu. 296 hasta daha iyileşti ve iyileşenlerin sayısı 2 bin 142’ye yükseldi. Yoğun bakımda 1552 hasta var; entübe hasta sayısı ise 1017.

Koca, verilerle, “Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım” mesajını paylaştı ve günlük 30 bin test hedefine yaklaşıldığının altını çizdi.

Dün kaydedilen 87 yeni ölüm, günlük bazdaki en yüksek rakamdı; 24 saat içinde ölenlerin sayısı dünkünü geçerek 96’yı buldu. Bu, vefat sayısı açıklanmaya başladığından beri kaydedilen en yüksek sayı.

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Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.