Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1769’a yükseldi; 4 bin 353 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi daha daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 1769’a yükseldi. 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayısı 78 bin 546’a çıktı.

40 bin 270 yeni testle toplam sayısı 558 bin 413’e ulaştı.

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Son 24 saatte 1542 hasta daha iyileşti. İyileşenlerin sayısı 8 bin 631’e yükseldi. 1014 entübe hasta var. 1845 hastanın yoğun bakım ünitelerindeki tedavisi sürüyor.

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

’65 yaş üstüne gelen yasak sonrası, bu grubun vakalar arasındaki oranı yüzde 35’ten 18’e düştü’

Video konferans yöntemiyle düzenlenen bilim kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı öncesi bu gruptakiler, vaka sayılarının yüzde 35’ini oluşturuyordu. Bu oran yüzde 18’e indi” dedi.

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Salgının çıkış seyrinin önümüzdeki günlerde plato oluşturmasının sürpriz olmayacağının altını çizen Koca, dünyanın virüsü başta hafife almasının felakete yol açtığını söyledi. Virüsün 38 gündür Türkiye’de olduğunu anımsatan Sağlık Bakanı, “Lütfen virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın” dedi.

Sağlık Bakanının açıklamalarından satır başları şöyle:

*Sokağa çıkanlar sürecin kahramanları. Vaka ve temaslılarını izleyen filyasyon sistemi ilk vakadan beri titizlikle yürütülüyor. Bu yöntemle ulaşılan kişi sayısı 322 bin 754 bine yükseldi. Bu, takip edilmesi gerekenlerin yüzde 97.5’una tekabül ediyor.

*Çin’den gelen bilgilerin aksine kendi algoritmamızı oluşturduk. Tedaviye erken başlıyoruz bu da tabloya yansıyor. İlaç tedavisine erken başladı. 65 yaş üstündekilerde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11 iken yüzde 4’e düştü.

*İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

*Türkiye’nin veri paylaşımında Dünya Sağlık Örgütü’nden farklı kod kullandığına ilişkin soruya yanıt olarak… DSÖ’nün bizimle ilgili bir şikayeti, sorunu yok.

*23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edilerek hafta sonuyla bağlanacağına dair iddialarla ilgili soruya yanıt olarak… 23 Nisan’da sokak kısıtlaması haftaya gündeme gelebilir.

*(Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın, “Dornaz alfa isimli ilaç test edilmeli” açıklamasına dair soruya yanıt olarak) Bu uluslararası bir ilaç firmasının patentli ürünü. Sözlerimi özenle seçiyorum. Türkiye’de ruhsatlı bir ilaç. Yani akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve bunda fayda görülen bir ilaç. “Merkeze 23 Mart’ta aşı ve tedaviyle ilgili bir çalışmanız varsa bize bildirin” dedik. Bir yanıt gelmedi. İlaç ve aşı işi sosyal medya üzerinden yapılmaz. Milli bir iştir. Böyle bir şey insanların umutları tüketilerek yapılamaz. Bizim kapımız araştırma yapan, çalışan herkese açık.

*Önümüzdeki hafta pik noktasına ulaşabiliriz. Bir dalgalanma olmazsa sonrasında sayılar düşüşe geçer. Temas, mesafe ve izolasyon konusunda biraz daha sabredelim. Tedavide sorunumuz yok. Avrupa’nın, ABD’denin hasta seçtiği dönemde yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 60’ı, genel yatak doluluğu yüzde 50’yi geçmedi. Bu sağlık sisteminin başarısı değil mi?

*(Kısıtlamaların ne zaman kalkacağına dair soruya yanıt olarak.) Biraz daha sabır, biraz daha destek. Rehavete kapılmamalıyız.

*(Maskelerin dağıtımının tamamlanmamış olmasıyla ilgili, “İnsanlar markete gidemiyor. Satılmasını talep ediyorlar. Mümkün mü” şeklindeki soruya yanıt olarak) Biz ücretsiz verilmesini isiyoruz. Bunun için de kod vererek eczaneden temin yolunu tercih ettik. Telefonu olmayanlar ve kod gelmeyenler için de eczaneye kimlik numaralarıyla müracaat ettikleri takdirde de bir kod verilmesini sağladık.