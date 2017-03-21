Türkiye, Twitter sansüründe bir kez daha dünya lideri

Twitter’ın yayınladığı şeffaflık raporuna göre Türkiye, 2016’nın ikinci yarısında Türkiye hesap kapatma talebinde liderliğini korudu.

Twitter’ın resmi internet sitesinde yayınlanan rapora göre bu dönemde Türkiye2den 3 bin 76 hesap kapatma talebi iletilirken, Türkiye’yi 1334 talep ile Fransa takip etti. Rusya’dan 522, ABD’den ise 103 kapatma talebi geldi.

Türkiye’den gelen taleplerin 844’ü doğrudan mahkeme kararı, 2 bin 232 talep ise hükümet veya emniyet yetkilileri tarafından iletildi.

Talep doğrultusunda Twitter, 290 hesabı kapattı, 489 Twitter mesajını da sildi.

Dünya genelindeki toplam talep sayısı ise 13 bin 22.

Kanlı görüntüleri içeren tweetler silindi

Raporda Türkiye’den 1368 ayrı içeriğin kaldırılması talebi geldiği, bunlardan 414’ünün yerine getirildiği belirtilirken, içerik kaldırma taleplerinin bombalı saldırılar ve darbe girişimine ilişkin olduğu, özellikle saldırı sonrası kanlı görüntüleri içeren fotoğrafların paylaşıldığı içeriklerin kaldırıldığı ifade edildi.

Onaylı gazeteci ve basın kuruluşları hesapları da hedefte

Gazeteciler ve basın kuruluşlarının onaylanmış hesaplarıyla ilgili dünya genelinde gelen 88 talepten 77’sinin Türkiye’den geldiğini açıklayan Twitter, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle bu konuda genellikle herhangi bir işlem yapmadıklarını belirtti. Buna rağmen onaylı gazeteci ve basın kuruluşu hesabından atılan 15 tweet silindi, 14 hesap da kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak mahkeme kararları gösterildi.

Twitter, dünya genelinde ise radikalizm ve terörle mücadele kapsamında 376 bi 890 hesabın kapatıldığını duyurdu.