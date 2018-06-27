Türkiye geneli yüzde 2.1: Doğudaki 10 ilde oyların yüzde 3.11’i geçersiz

24 Haziran’daki seçimlerde doğu ve güneydoğudaki 10 ilde geçersiz oyların ortalaması yüzde 3.11’ü buldu. Bu oran 7 Haziran 2015’te yüzde 2’ydi.

24 Haziran’da Türkiye genelinde geçersiz oy oranı yüzde 2.1 olarak belirlenmişti.

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Bianet’ten Şahin Artan’ın haberine göre, 10 ildeki geçersiz oylar 7 Haziran 2015’teki geçersiz oy oranlarıyla karşılaştırıldığında tablo şöyle (sıralama 7 Haziran 2015 – 24 Haziran 2018 şeklinde):

Diyarbakır: 2.4 – 3.4

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Mardin: 1.8 – 2.6

Van: 2.4 – 3.3

Muş: 1.8 – 3.1

Siirt: 2.7 – 3.2

Bitlis: 3.1 – 3.5

Hakkâri: 1.4 – 3.5

Şırnak: 1.6 – 2.9

Ağrı: 1.7 – 3.3

Dersim: 1.4 – 2.3

10 ildeki geçersiz oy oranı yüzde 3.11’ken, 7 Haziran 2015’te bu oran yüzde 2 olmuştu.

Beş büyük ilde geçersiz oylar

24 Haziran’da farklı bölgelerden beş ilde geçersiz oyların oranı ise şu şekilde:

İstanbul: 1.6

İzmir: 1.8

Bursa: 1.9

Adana: 1.8

Trabzon: 2.1

Mükerrer oy iddiası

Hakkari’deki geçersiz oylarla ilgili HDP il seçim kuruluna itirazda bulunmuştu. HDP’nin ildeki üç milletvekilini de aldığı ilde 4 bin 800 oyun geçersiz sayıldığı belirtilmişti.

Artı Gerçek’ten Remzi Budancır’ın haberine göre, HDP bu rakamın çok yüksek olduğu ve bazı sandıklarda mükerrer oy kullanıldığı iddiası ile yaptığı itirazda, bir sandık için itiraz kabul edilirken, Yüksekova ve Çukurca için yapılan itiraz reddedildi. Hakkari Merkez ve Şemdinli için yapılan itiraza hala cevap verilmedi.

HDP yaptığı itirazların birinde Yüksekova’da kullanılan mükerrer oyların 257’sinin CHP’ye 30’unun AKP’ye yazıldığını öne sürüp buna benzer başka durumların da olabileceği belirtildi. Bu bölgelerde 100-120 oyun sonucu değiştirebileceği ifade ediliyor.

‘HDP oyları Vatan Partisi’ne yazıldı’

HDP Diyarbakır Seçim Bilgi İşlem Merkezi ise dört ayrı sandıkta HDP’ye verilmiş 522 oyun Vatan Partisi’ne yazıldığını tespit ettiklerini ve buna itiraz edeceklerini açıklamıştı.