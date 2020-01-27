Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden depremzede hayvanlara ücretsiz tedavi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Elazığ ve çevresindeki depremzede hayvanları ücretsiz tedavi edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Konsey başkanının açıklamasında “Mesleğimiz ile ilgili olarak devletimizin çalışmalarına yardımcı olmak, yanında yer almak, hem vicdani hem de vatandaşlık görevimizdir” denilerek şu ifadeler yer verildi:

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“Kış şartlarından da oluşabilecek hayvan kaybını azaltmak, göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının sağlık kontrolü ve tedavisini yaparak, yetiştiricimize destek olmak amacıyla; serbest ve kamuda çalışan veteriner hekimlerimiz de ilk andan itibaren büyük bir fedakârlık ile sahada yetiştiricinin yanındadırlar. Serbest veteriner hekim meslektaşlarımız hiç bir ücret talep etmeden zarar gören hayvanların tedavilerini yapacaklardır. Şu anda da en ücra noktalarda çalışmalarına devam etmektedirler.”

Açıklamada irtibat numaralarına da yer verildi.