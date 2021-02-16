Torununa cinsel istismardan 28 yıl ceza aldı: Hastalığı ve yaşı nedeniyle tutuklanmadı

Adana’da torunu A.K.A.’ya (5) yönelik ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan 28 yıl hapse çarptırılan mimar A.A.’nın (69), yaş durumu, hastalıklar ve duruşmalara düzenli katıldığı gerekçesiyle tutuklanmamasına karar verdi.

Fotoğraf: Serra Akcan/csgorselarsiv.org

Cinsel istismar, 2019 yılının temmuz ayında mağdur A.K.A.’nın ailesine dedesiyle görüşmek istemediğini söylemesiyle ortaya çıktı. Uzun yıllardır mimarlık yapan A.A., iddiaya göre zaman zaman Adana’ya gelerek evli olan oğlu O.A. (35) ve gelini G.A.’nın (35) evi ya da boşandığı eşinin evinde o zaman 4 yaşında olan erkek torunu A.K.A. ile vakit geçirdi. Bir süre sonra çocuklarının içine kapandığını gören O.A. ve G.A. çifti, A.K.A.’nın dedesiyle yalnız kalmak istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Aile küçük çocuğa bunun sebebini sorduğunda ise dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönünde cevaplar aldı. Çift, A.A.’dan şikayetçi oldu. Geçen yıl 8 Mart’ta gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mağdur avukatlarından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Adana Hukuk Koordinatörü Ayça Kara Sığırcı, bu suçtan 28 yıl hapis cezası almış bir sanığın tutuklanmamasının hukuken bir izahı olmadığını belirterek “Her türlü itirazı yapacağız. Zaten savcılık mütalaasında sanığın hükmen ceza alarak tutuklanmasını talep etmişti. Muhtemelen savcılık da itirazda bulunacak” dedi.

Sanığın sadece yurt dışı yasağı ve ayda bir imza verme zorunluluğu olduğunu dile getiren Sığırcı, UCİM olarak en başından itibaren yaptırımların ağırlaştırılmasını savunduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu karar insanlarda ’28 yıl alsam da tutuklanmayacağım’ izlenimi yaratabilir. Olayın ilk başından itibaren bu tür sanıklar tutuklu yargılanmalıdır. Aile de perişan. İtirazımızın olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz” dedi.