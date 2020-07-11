‘Tiyatromuz yaşasın’ kampanyası: Destek verilmezse perdeler kapanabilir

Çok sayıda tiyatrocunun oluşturduğu Tiyatro İnsiyatifi, ‘Tiyatromuz Yaşasın‘ kampanyasıyla perdelerin kapanmaması için destek çağrısında bulundu.

Tiyatro emekçilerinin sorunlarına değinen ve çözüm önerileri sunan insiyatif, bakanlıkları da sorunların çözümü için eylem almaya davet etti.

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İnsiyatiften yapılan açıklama şöyle:

Bizler, pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi içinde olan sanat üreticileriyiz. Bu dönemde farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıyor ve nefes almaya çalışıyoruz.

‘Tiyatromuz Yaşasın İmza Kampanyası‘na destek veren Türkiye’den yüzlerce tiyatronun oluşturduğu Tiyatro İnsiyatifi olarak ve onbinlerce imzayla bize destek veren seyircilerimizi de yanımıza alarak;

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı ve yerel yönetimleri tüm tiyatro emekçilerinin yanında durmaya ve sorunlarımıza çözüm aramaya bir kez daha davet ediyoruz.

Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri…

Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil!

Bu sebeple tiyatrolarımızın yaşaması için, henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz:

1. Tiyatroların KDV, Gelir Vergisi, Stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

2. Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

3. 2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır.

4. Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

5. Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır.

6. Zaman kaybetmeden ‘Tiyatro Yasası‘ çıkarılmalıdır. Türkiye’de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar ‘Kamusal Tiyatro‘ unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp ‘Kamusal Hizmet Üreten Sanat Kurumu‘ statüsüne geçirilmelidir.

7. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ‘Özel Tiyatrolara Devlet Desteği’ olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem Bakanlığı hem Sanat Kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz.

Bu sorunlar çözülmediği takdirde sahnelerimizin perdesi ve salonlarımızın kapısı maalesef açılamayacaktır.



Değerli basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TİYATROMUZ YAŞASIN!

