Tiyatrocu Ferhan Şensoy: Erdoğan’dan sonra demokrasi var, ‘Hayır’ deyin kapansın padişahlık konusu

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, tek kişilik oyunu ‘Ferhangi Şeyler’de ‘Hayır’ çağrısı yaptı.

‘Ferhangi Şeyler’de günlük gazeteleri okuyup yorum yapan Şensoy tutuklu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına sahneden selam gönderdi.

‘Hayır deyin kapansın padişahlık konusu’

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’ın haberine göre ilk olarak Cumhuriyet gazetesinden başlayan Şensoy, gazetenin “152 gündür özgürlüklerinden yoksunlar” anonsunu okuduktan sonra “İddianame yok, suç bulamıyorlar. Tek suçları Cumhuriyet emekçileri olmaları” dedi.

Şensoy, “Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak?’ diyorlar. Ne olacak demokrasiye geçilecek, ama bunu beklememize gerek yok. Referandumda ‘Hayır’ deyin kapansın padişahlık konusu” dedikten sonra seyirciden yoğun alkış aldı.