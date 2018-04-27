Times’ta ağır ifadeler: Ankara’da despotluk, mutlaki anlayış, Putin’in Osmanlı versiyonu

İngiliz Times gazetesi, ‘Cumhuriyet davası’nı değerlendirdiği başyazıda ‘Ankara’daki despotluk’ ifadesini kullanıp Türkiye’nin karanlık bir döneme girdiği ve mutlakiyetçi bir anlayışın yansımaya başladığını savundu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yazıda dava kapsamındaki hapis cezaları ‘yüz karası’ olarak nitelendirildi.

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Cezalar ‘Ankara’daki despotluğa’ bağlanıp medyaya gözdağı verilmesinin mutlakiyetçi anlayışı yansıtan yeni bir dönemin habercisi olduğu öne sürüldü.

Cezaların NATO müttefikinden beklenen demokratik özgürlüklerle alay eder nitelikte olduğunu belirten gazete, “Bu cezalar, hükümete muhalefete müsamaha gösterilmeyeceği ve Türkiye’nin karanlık bir döneme girdiği mesajını veriyor. Hem de en ağır şekilde…” diye yazdı.

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‘Putin’in Osmanlı versiyonu’

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 50 binden fazla kişinin gözaltına alındığının ve 150 bin kişinin ya görevine son verildiği ya da açığa alındığının hatırlatıldığı yazıda şöyle dendi: “Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için özel bir hedef olmuş durumda. En ufak bir eleştiriye duygusal tepkiler veren Erdoğan, Putin’in Osmanlı versiyonu oldu. Bir zamanlar popüler ve başarılı bir siyasetçiyken, şimdi insan hakları sicili giderek kötüleşen, otoritesi yıldırma politikalarına ve dalkavuklara dayanan birine dönüştü. Türkiye, en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkeler arasında ve eleştirel bir yaklaşım benimseyen gazetelerin kapatıldığı bir ortamda ülkede mantıklı eleştiri vatan hainliğine eş görülüyor. Sayın Erdoğan erken seçim öncesi muhalefeti korkutmakta kararlı. Gerek Suriye’nin kuzeyinde de cephede, gerek iç kamuoyunda hayali düşmanları hedef alıyor. Rus silahlarını alması ve ABD ile vekalet savaşı yürütmesi de giderek NATO üyeliği ile daha da uyumsuz bir ortam yaratıyor. Son Cumhuriyet gazetesi davası sonrası da, Türkiye’nin hala Avrupa Birliği üyeliğine uygun bir ülke olduğunu söylemek de artık mümkün değil.”