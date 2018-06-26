‘Terör propagandası’yla suçlanan Alman vatandaşı şarkıcı tutuklandı

Edirne’de HDP’nin çalışmalarına da katılan şarkıcı Saide İnaç tutuklandı.
DHA’nın haberine göre ‘Hozan Cane’ lakaplı 47 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada örgüt propagandası yapmakla suçlandı.
Enez ilçesinde terörle mücadele polislerince gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İnaç, savcılık sorgusunun çıkarıldığı mahkemece ardından tutuklandı.
İnaç’ın Alman vatandaşı olduğu öğrenildi. Türkiye ile Almanya arasında Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanması nedeniyle tartışma devam ediyor.