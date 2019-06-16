TEMA’dan uyarı: Türkiye topraklarının yüzde 47’si çölleşme riski altında

TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü öncesinde, Türkiye’deki arazilerin yüzde 47’sinin çölleşme riski altında olduğuna, yılda 640 milyon ton toprağın kaybolduğuna dikkat çekti.

Çölleşmenin ana nedeninin erozyon olduğunu vurgulayan Öztürk, riskin en yüksek olduğu bölgelerin az yağış alan İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu belirterek, “Ege Bölgesi’ndeki tarımsal arazilerde de önemli bir çölleşme tehlikesi var” dedi.

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Mera ıslah çalışmalarının erozyonu önlemekte etkili olacağını belirten Öztürk şöyle devam etti: “Meraların yüzde 64’ünde yeterli ot örtüsü olmadığı için erozyon var. Buralarda mera ıslah çalışmasının yapılması lazım. Tarım alanlarında erozyon çok oluyor, yüzde 59’unda erozyon var. Bu alanlar özel mülkiyet olduğu için devletin erozyon kontrol çalışmalarını teşvik etmesi gerekiyor.”

Fotoğraf: DHA

Su kıtlığı çekeceğiz

Türkiye’nin iklim değişikliğinden en olumsuz etkilenecek ülkelerden biri olduğunu söyleyen Öztürk, “Yağışların 2050’ye kadar yüzde 25 azalacağı öngörülüyor. Bu, mevcut su stokumuzun yüzde 25 azalması anlamına geliyor. Nüfus artışı ve yağışın azalmasıyla su kıtlığı çeken ülkelerden olacağız” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise şunları söyledi: “Su kaynaklarının ve tarım alanlarının korunması gerekiyor. Erozyona uygun arazilerde de teraslama, ağaçlandırma, rüzgar bariyerleri kurmak gibi ıslah çalışmalarını yapılması lazım. Hangi bölgelerin tarım alanı olmaktan çıkacağını ve hangi bölgelerin tarıma daha uygun olacağını bilip şimdiden uzun vadeli planlama yapmak gerek.”

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Çatılarda yağmur suyu toplansın

Türkiye’de suyun yüzde 70’inin tarımda kullanıldığına dikkat çeken Kadıoğlu, tarımda kullanılan suda tasarruf yapılması gerektiğinin altını çizdi. Su havzalarını çakıl taşına kadar korumak gerektiğini aktaran Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ‘yağmur suyu hasadı’na değinerek, Anadolu’nun kültüründe var olan su sarnıçlarının geri gelmesi gerektiğini belirtti. Her evin çatısında yağan yağmur toplamasını öneren Kadıoğlu, Türkiye’nin yıllık tatlı su potansiyelinin 112 milyar metreküp olduğunu belirterek bunun yarısından fazlasının kullanıldığını vurguladı.

“2023’te 112 milyar metreküpün hepsini kullanıyor hale geleceğiz” diyen Kadıoğlu, bu nedenle her damla yağmur suyuna ihtiyaç olduğunun altını çizdi.