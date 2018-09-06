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Yaramazlara biraz batar!

‘Tek’ elde: Basın İlan Kurumu’nu da cumhurbaşkanlığı denetleyecek

Basın İlan Kurumu’nun hesap ve işlemleri, bundan böyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilecek.

AA’nın haberine göre, yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye’nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yetkilerine, Basın İlan Kurumu’nu denetlemek de eklendi.

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Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, söz konusu yetkiyi yılda en az bir defa Basın İlan Kurumu’nun bütün hesap ve işlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak.

Halihazırda finansman sorunu yaşayan gazetelerin en önemli gelir kalemlerinden biri de Basın İlan Kurumu’ndan alınan resmi ilanlar.

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TRT de bağlanmıştı

Sabah gazetesindeki köşe yazılarıyla da bilinen akademisyen Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na getirilmişti. İletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapacak yeni birimlerden.

Başkanlığın görevleri ‘basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak, basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonu’nun sekreterya faaliyetlerini yürütmek’ de var.

Başkanlık bünyesinde sekiz daire var: Kamu diplomasisi, basın ve yayın, halkla ilişkiler, tercüme, yönetim hizmetleri, bilgi işlem, strateji geliştirme ve hukuk.

Başkanlığa ilk bağlanan kurum TRT olmuştu.

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