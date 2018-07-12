Tecavüz hükümlüsünün pişkinliği: Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık

Kastamonu’da tecavüzden hüküm giyen bir erkek, cezasında indirim uygulanmayınca ceketini yere atarak, “Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık” dedi.

İHA’nın haberine göre Tosya ilçesinde yaşayan M.E.T.’ye, evlenme vaadiyle kandırdığı bir kadına tecavüz ettiği, sonra da görüntülerini çekip şantaj yaptığı iddiasıyla dava açıldı.

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Ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkan M.E.T., kadına tecavüz etmediğini, rıza dahilinde ilişki yaşadıklarını iddia etti.

Hakim, savcılık ifadesinde tecavüz suçunu kabul ettiğini hatırlatması üzerine sanık, tutuklanacağı düşüncesiyle sinirle ifade verdiğini, o süreçte de tüm suçlamaları kabul ettiğini dile getirdi.

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M.E.T., duruşmada “Evleneceğim kızla ilgili videolar da çekmedim, tehdit de etmedim” dedi.

Çok sayıda suçtan ceza

Mahkeme heyeti, sanığa cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

M.E.T., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan üç yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan iki yıl, şantajdan bir yıl üç ay ve 120 gün adli para cezası, tehdit suçundan yedi ay 15 gün, kasten yaralama suçu iki kez işlendiğinden 4 bin 800 lira idari para cezası, hakaret suçundan da 2 bin 100 lira para cezasına çarptırıldı.

Sanığın tutukluluğunun da devamına karar verildi.

Mahkeme heyetinden takdir indirimi bekleyen M.E.T., duruşma salonundan çıkartılırken “Takım elbiseyle gelmeme rağmen… Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık” diyerek ceketini çıkartıp yere fırlattı.