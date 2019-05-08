Tatilcilerde 23 Haziran hassasiyeti: Rezervasyonların neredeyse tamamı iptal

İstanbul belediye başkanlığı için seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilirken, önceki seçimde yüzde 0.1 civarındaki oy farkı, seçmen hassasiyetini zirveye taşıdı. Turizm sektörü temsilcileri İstanbul çıkışlı rezervasyonların neredeyse tamamında iptal başvurusu aldıklarını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Söz konusu dönemde tatil ya da seyahat planı olan yüzbinlerce yurttaşın, seyahat acentaları, otel ve havayollarına rezervasyonlarının iptali için başvurduğu belirtilirken, CHP’li sahil belediyeleri de sosyal medya hesaplarından seçmenlere 23 Haziran’da tatile gelmeyip oy kullanamaları çağrısı yapmaya başladı.

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‘Arayıp sormaya başladık’

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran “Çok yüksek bir seçmen hassasiyeti görüyoruz. Daha önceki seçim dönemlerinde de iptal başvuruları alıyorduk. Ama kesinlikle bu yoğunlukta değildi” dedi.

Onaran şöyle devam etti: “Bizim 23 Haziran tarihine denk gelen bin kişilik rezervasyonumuz vardı. Şu ana kadar bunun 90’ın üzerinde bir kısmını farklı bir tarihe kaydırdık. Bir ekip oluşturduk, müşteriler bizi aramadan biz onları arayıp rezervasyon tarihinizi değiştirmek ister misiniz diye sormaya başladık.”

YSK verilerine göre İstanbul’da kayıtlı toplam 10.57 milyon seçmen bulunurken, 31 Mart’ta bunların 8.87 milyonu oy kullanmıştı. CHP ve İYİ Parti adayı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık yüzde 0.1’e denk gelen 13 bin civarında oy farkıyla AKP ve MHP adayı Binali Yıldırım’ı geride bırakmıştı.

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500 bin kişinin şehir dışında olması bekleniyordu

Farkın bu kadar küçük olmasının seçmenler arasında oy kullanma motivasyonunu artırdığının görüldüğünü belirten Onaran şöyle devam etti: “Hesaplamalarımıza göre, seçim olmasaydı yaklaşık 500 bin kişi 23 Haziran’da İstanbul dışında olacaktı. Buna tabi ki sadece paket tur alanlar değil, münferit olarak uçak ya da otobüs bileti alıp o tarihte İstanbul dışında olacaklar da dahil. Bu 500 bin kişinin çok büyük kısmından rezervasyonları için iptal talebi geliyor. Kesinlikle yüzde 90’ın üzerinde bir oranda olduğunu söyleyebiliriz.”

‘Neredeyse yüzde 100 diyebilirim’

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da, platform olarak 5 bin 500 civarında acente ile iletişim halinde olduklarını belirterek, İstanbul çıkışlı tatil rezervasyonlarının tamamına yakınında iptal başvurusu gözlediklerini söyledi.

Polatoğlu, “Acentelerde 23 Haziran’a denk gelen İstanbul çıkışlı rezervasyonların hemen hemen tamamında iptal başvuru var. Neredeyse yüzde 100 diyebilirim” dedi.

Turizmci şöyle devam etti: “Yurt içi rezervasyonlarda hiçbir sorun yok. Bütün acenteler otellerle anlaştı. Havayolları da zaten ücretsiz iade ve değişim açıklamaları yaptılar. Ancak yurt dışı tarafında biraz problemle karşılaşıyoruz. Acentelerin sık çalıştığı otellerin bir kısmı anlayış gösteriyor. Ancak yabancı havayolu şirketleri tarafında biraz sorun var. Yabancı havyollarının genel merkezlerine yazı yazıp durumu anlattık. Örneğin Air France bunlardan biri. Birkaç gün içinde cevap gelmesini bekliyoruz.”

Ücretsiz değişim ve iptal

Havayolu şirketlerinden THY ve Atlasglobal seçim dönemine denk gelen tarihler için alınan biletler için ücretsiz değişim yapacağını açıklarken, Pegasus ve Onur Air yolculara ücretsiz değişimin yanı sıra iade hakkı tanımıştı.