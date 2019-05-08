Tatil merkezlerindeki CHP’li belediyelerden İstanbullulara ‘Gelmeyin’ mesajı yağıyor: Demokrasi tadilatı nedeniyle kapılıyız

İstanbul seçimlerinin iptal edilerek 23 Nisan’da yenilenmesine karar verilmesinin ardından tatil merkezlerindeki CHP’li belediyelerden seçmenlere ‘kar’ ‘demokrasi tadilatı’, ‘köpek balığı’, ‘nem’, ‘dip dalga’ ve ‘aşırı sıcaklık’ uyarıları geldi.

Fotoğraflar: Sosyal Medya

Bodrum Belediyesi,“23 Haziran’da Bodrum’a kar yağacak diyorlar” başlıklı uyarısında şunları söyledi: “Değerli İstanbullular, aldığımız bilgilere göre 23 Haziran günü Bodrum’da şiddetli kar yağışı beklendiğinden tüm sahillerimiz kapalıdır. Aynı gün İstanbul’da doğacak güneşin keyfini çıkarmanızı tavsiye ederiz. Ama 24 Haziran’dan itibaren bekleriz. Çünkü #HerŞeyÇokGüzelOlacak”

Reklam

Fotoğraflar: Twitter

Adana Belediyesi “23 Haziran’da Adana 150 derece” diye uyarırken, Bozcaada Belediyesi “23 Haziran’da Bozcaada sahillerinde köpekbalığı saldırısı beklenmektedir” dedi.

Biz de sizi çok seviyoruz ama daha uygun bir zamanda görüşürüz 😊#HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/kNJhwAuOxA — Adana Büyükşehir Belediyesi (@Adana_Bld) May 7, 2019

Edremit Belediyisi 23 Haziran’da ‘demokrasi tadilatı’ nedeniyle bir günlüğüne kapalı olduğunu duyururken, Seferihisar Belediyesi “23 Haziran’da Marmara Bölgesi’nde başlayan ‘dip dalga’nın Seferihisar sahillerinde de hissedilmesi bekleniyor” diye yazdı.

Konyaaltı Belediyesi ziyaretçilerine “23 Haziran’da sıcak önemli değil ama NEM ÇOK NEM! Başka bir gün bekleriz!” dedi.

Başka bir gün bekleriz… pic.twitter.com/gd5lugM0Hw — Konyaaltı Belediyesi (@konyaaltibld) May 7, 2019

Çeşme Belediyesi “İstanbul’dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizden 23 Haziran günü denize girmek, hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır” paylaşımı yaptı.

Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre 24 Haziran günü #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/8uHcbulTje — Çeşme Belediyesi (@cesmebld) May 7, 2019

Mersin Belediyesi “23 Haziran’da Mersin’de nem yüzde 90. İstanbullular sıcağa gelemez dediler, uyaralım dedik” ifadesini kullandı.





Tekirdağ Belediyesi, İstanbullulara “23 Haziran’da Tekirdağ’a gelmeyin. Bereketli topraklarımızda hasat var” diye seslendi.