‘Tape’ tartışması mahkemeye taşınıyor: ‘Hesap vermeyenler hesap soramaz’ diyen Şenol Güneş hakkında suç duyurusu 

Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü hakkında alenen hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suçu ve suçluyu övme suçlarından dava açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

‘Tapeleri merak ediyorsa Silivri’deki tutuklularla konuşsun’

Hürriyet gazetesinden Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, olaylı derbinin ardından Güneş’in, “Tapelerde neleri olduğunu siz biliyorsunuz” ifadesini hatırlatan Ekşioğlu, “Şenol Güneş eğer o tapelerin yanıtını merak ediyorsa gitsin Silivri Cezaevi’nde tutuklu sanıklarla konuşsun. Kumpas davasının 1 numaralı sanığı Fetullah Gülen. Onlardan yanıtlarını alabilir” dedi.

Ne olmuştu?

İlhan Ekşioğlu, Şenol Güneş ile Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer arasında ilk devre bitiminde yaşanan tartışmaya dair bir kareyle birlikte “Bunun hesabını soracağız” mesajını paylaşmıştı.

Fenerbahçe Asbaşkanı’nın bu paylaşımına maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yanıt veren Güneş, “O şahısla ilgili, ismini vermeyeyim. Tapelerde neleri olduğunu siz biliyorsunuz. O yüzden o taraflara girersek hesabını vermeyenler hesap soramazlar” demişti.