Taha Akyol: Anayasa Mahkemesi yön değiştiriyor

Anayasa Mahkemesinin siyaseten önem taşıyan kararlarında bir yön değişmesi yaşanıyor: Evrensel hukuk referanslı özgürlükçü anlayıştan, iç güvenliği ve kamu otoritesini önceleyen anlayışa doğru bir değişim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4-5 yıldır AYM’ye yaptığı atamalar, bu değişimin esas faktörü…

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Üç senede üye kompozisyonundaki değişimin kararları nasıl etkilediği belli değil mi?

AYM’de “evrensel hukuk, hak eksenli yorum, hak ve hürriyetlerin önceliği, AİHM içtihatları” gibi liberal referanslar yerine, son yıllarda atanan üyelerin oylarıyla “kamu düzeni, kamu otoritesi” anlayışına doğru bir yön değişmesi görülüyor.

Taha Akyol’un yazısı