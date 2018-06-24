Suruç’taki seçim usulsüzlüğüne soruşturma

Suruç’taki seçim usulsüzlüğüyle iligli soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde birçok yerde blok oy kullanıldığı tespit edilmiş, buna itiraz eden müşahitlerin darp edildiği haberleri gelmişti. Son olarak dört çuval mühürlü oy taşıyan üç kişi özel harekat polisi tarafından yakanlanmıştı.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan şunları söyledi: “İlçe seçim kurulu başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlarla oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen dört kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de her türlü önlemin alındığı vurgulanarak şöyle dedi: “İlimiz Suruç ilçesinde 14/06/2018 günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç’tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Basın yayın kuruluşlarından ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır.”