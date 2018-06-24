Suruç’ta dört çuval mühürlü pusula taşıyanları özel harekat ateş edip yakaladı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen dört çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki üç kişi gözaltına alındı.

CHP’li sandık görevlilerinin 30 köyde sandık başından zor kullanılarak uzaklaştırıldığı Suruç’ta seçim güvenliğine ilişkin öğle saatlerinde bir kritik haber daha geldi.

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Mızar köyü yolu üzerindeki Bilge İlkokulu’na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği ve sandıklardakilerle değiştirileceği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, okul yakınında 27 BSU 52 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Aniden hızlanan otomobil, polisin havaya açmasıyla durduruldu. Bu sırada araçta bulunan üc kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola attı. Dört çuval oy pusulası bulunan otomobildeki üç kişi gözaltına alındı.

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da olay yerine giderek polislerden bilgi aldı.

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Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken soruşturma başlatıldı.