Soylu’dan tüm birimlere talimat: Binaların girişine Erdoğan’ın portresi asılsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın portresinin birimlerin girişlerine asılması istendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazınlanan ve Soylu imzasıyla 31 Temmuz’da yayımlanan genelgeyle, kaymakamlıklar, valilikler, emniyet müdürlükleri ve karakollarda, Erdoğan’ın portresinin asılması istendi.

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Soylu yayımladığı genelgede, ”Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘www.illeridaresi.gov.tr’ adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim’‘ ifadelerine yer verildi.

Genelge, bakanlık merkez birimlerine, Jandarma Genel Komutanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, AFAD başkanlığına ve 81 il valiliğine gönderildi.

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Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fotoğraf stüdyolarına giderek, genelgede belirtildiği gibi Erdoğan’ın, 50 x 70 santimetre ebadındaki renkli portrelerini yaptırıp birimlerin girişine asıyor.