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Sosyal medyada ‘PKK propagandası’yla suçlanan 10 kişi tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada PKK propagandası yapmakla suçlanan 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Emniyetin yazılı açıklamasında, 20 kişinin sosyal medyada PKK propagandası yaptığının belirlenmesinin ardından bu kişilerin kimliklerinin ve adreslerinin tespit edildiği belirtildi.

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Kentte 13 ilçede 20 adrese 24 Ağustos’ta eş zamanlı operasyon yapıldığı, 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin 29 Ağustos’ta sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı bilgisi verildi.


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