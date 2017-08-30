Sosyal medyada ‘PKK propagandası’yla suçlanan 10 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada PKK propagandası yapmakla suçlanan 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Emniyetin yazılı açıklamasında, 20 kişinin sosyal medyada PKK propagandası yaptığının belirlenmesinin ardından bu kişilerin kimliklerinin ve adreslerinin tespit edildiği belirtildi.
Kentte 13 ilçede 20 adrese 24 Ağustos’ta eş zamanlı operasyon yapıldığı, 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, şüphelilerin 29 Ağustos’ta sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı bilgisi verildi.