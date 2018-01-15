SONAR’ın 2018 anketi çıktı: AKP yüzde 40, Erdoğan yüzde 46

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın 2018’in ilk günlerinde yaptığı siyasi kamuoyu anketinin sonuçları açıklandı.

Ankete göre kararsız seçmenler partilere dağıtılmadan AKP 34.43, CHP 22,37, İYİ Parti 12,57, HDP 9,53, MHP yüzde 6.27 oranında oy alıyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP’ye yüzde 40,10, CHP’ye yüzde 25,31, İYİ Parti’ye yüzde 14,22, HDP’ye yüzde 10,79, MHP’ye yüzde 7.09 oy çıkıyor.

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Ankette katılımcımlara cumhurbaşkanlığı seçimde kime oy verecekleri de soruldu. Buna göre kararsız seçmen dağıtıldığında Erdoğan’a yüzde 46.35, CHP’nin adayına (henüz belli değil) yüzde 22.54, Meral Akşener’e yüzde 18.21, HDP adayına (henüz açıklanmadı) yüzde 9.52 oranında oy çıkıyor.

Kararsızlar dağıtılmadığında ise Erdoğan seçmenin yüzde 38.9’unun desteğini alıyor.