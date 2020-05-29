Son 24 saat: 1141 kişiye ‘corona’ tanısı, 28 can kaybı; 1594 kişi iyileşti

Son 24 saatte Türkiye’de 1141 kişiye corona virüsü tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, 1594 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bugün itibariyle toplam vaka sayısı 162 bin 120 oldu. Toplam can kaybı 4 bin 489’a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 152 bin 963’ü buldu.

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Bir günde 36 bin 155 test yapıldı, toplam sayı 1 milyon 964 bin 364’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.