Sloganı yanlış yazmışlar: Ankara’da HDP, İYİ Parti ve CHP adına sahte bildiriler dağıtıldı

Ankara’da CHP, İYİ Parti ve HDP adına sahte bildiriler dağıtıldı.

HDP’nin vekil adayları ve sosyal medya kullancıları, bugün Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda bildirilerin fotoğraflarını paylaştı.

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Bildirilerden CHP adına hazırlanan birinde “Biz gelİnce türbana son” yazdığı görülürken, HDP adına hazırlanan sahte bildiride de “Neden güneyimizde Kürt devleti olmasın” diye yazılmış.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafına ise Fethullah Gülen yüzü montajlanmış.

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Sahte bildileri kimin dağıttığı muamma. Ancak HDP’nin Ankara milletvekili adayı Veli Saçılık, metro çıkışlarında dağıtıldığını söylediği bildirilerin AKP’liler tarafından dağıtıldığını öne sürdü.

HDP de resmi Twitter hesabından bunun AKP ve MHP’lilerce yapıldığını bildirdi.

Ankara’da AKP-MHP yanlıları partimizin adını ve logosunu kullanarak yalana dayalı provokatif bildiriler dağıtmaktadır. Halkımız bunları dikkate almamalı ve herhangi bir provokasyona izin vermemelidir. pic.twitter.com/G6FDYsvaeZ — HDP (@HDPgenelmerkezi) June 22, 2018

HDP’nin ‘Senle değişir’ sloganının ‘Senle değiştir’ olarak yazıldığı görüldü. ‘Değiştir’ kelimesi Saadet Partisi’nin kullandığı bir slogan.

Bildiriler şöyle: