SİYAD ödüllleri: Pelin Esmer’in ‘İşe Yarar Bir Şey’i dokuz dalda 10 ödüle aday

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 50. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin adaylarını açıkladı. Üyelerin oylarıyla, 11 dalda beşer aday belirlendi.
‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Başak Köklükaya ve Öykü Karayel’le birlikte iki oyuncusuyla aday olan Pelin Esmer’in yönettiği ‘İşe Yarar Bir Şey’ filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti.
‘İşe Yarar Bir Şey’i sekizer adaylıkla Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi ‘Kaygı’ ve Reha Erdem’in filmi ‘Koca Dünya’ izledi.
‘Sarı Sıcak’ yedi, ‘Körfez’ altı, ‘Aile Arasında’, ‘Tarla’ ve ‘Yol Ayrımı’ üçer, ‘Ayla’ ve ‘Buğday’ ikişer, ‘İstanbul Kırmızısı’, ‘Taş’ ve ‘Zer’ ise birer dalda adaylık elde etti.
Müzisyen Ekin Fil, ‘Kaygı’ ve ‘Körfez’ filmleri için yaptığı müziklerle ‘En İyi Müzik’ dalında iki adaylık aldı.
Ödüller, SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.
2017 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları şöyle:
En İyi Film
İşe Yarar Bir Şey
Kaygı
Koca Dünya
Körfez
Sarı Sıcak
En İyi Yönetmen
Reha Erdem – Koca Dünya
Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
Ceylan Özgün Özçelik – Kaygı
Fikret Reyhan – Sarı Sıcak
Emre Yeksan – Körfez
En İyi Senaryo
Barış Bıçakçı, Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
Ahmet Büke, Emre Yeksan – Körfez
Reha Erdem – Koca Dünya
Ceylan Özgün Özçelik – Kaygı
Fikret Reyhan – Sarı Sıcak
En İyi Kadın Oyuncu
Algı Eke – Kaygı
Demet Evgar – Aile Arasında
Öykü Karayel – İşe Yarar Bir Şey
Başak Köklükaya – İşe Yarar Bir Şey
Ecem Uzun – Koca Dünya
En İyi Erkek Oyuncu
Serkan Ercan – Tarla
Engin Günaydın – Aile Arasında
Berke Karaer – Koca Dünya
Aytaç Uşun – Sarı Sıcak
Muhammet Uzuner – Taş
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Çiğdem Selışık Onat – Yol Ayrımı
Ayta Sözeri – Aile Arasında
Ayşenil Şamlıoğlu – İşe Yarar Bir Şey
Zerrin Tekindor – İstanbul Kırmızısı
Nihal Yalçın – Yol Ayrımı
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ali Atay – Ayla
Ilgaz Kocatürk – Tarla
Mehmet Özgür – Sarı Sıcak
Yiğit Özşener – İşe Yarar Bir Şey
Ahmet Melih Yılmaz – Körfez
En İyi Görüntü Yönetimi
Florent Herry – Koca Dünya
Radosław Ładczuk – Kaygı
Márton Miklauzic – Sarı Sıcak
Giles Nuttgens – Buğday
Gökhan Tiryaki – İşe Yarar Bir Şey
En İyi Müzik
Anjelika Akbar – Yol Ayrımı
Mustafa Biber – Zer
Doğan Duru – Tarla
Ekin Fil – Kaygı
Ekin Fil – Körfez
En İyi Kurgu
Ahmet Can Çakırca – Kaygı
Reha Erdem – Koca Dünya
Pelin Esmer, Evren Luş – İşe Yarar Bir Şey
Ömer Günüvar, Fikret Reyhan – Sarı Sıcak
Selda Taşkın – Körfez
En iyi Sanat Yönetimi
Kerem Ardahan, Sıla Karaca – Kaygı
Ömer Atay – Koca Dünya
Naz Erayda – Buğday
Elif Taşçıoğlu – İşe Yarar Bir Şey
Fırat Yünlüel – Ayla