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SİYAD ödüllleri: Pelin Esmer’in ‘İşe Yarar Bir Şey’i dokuz dalda 10 ödüle aday

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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 50. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin adaylarını açıkladı. Üyelerin oylarıyla, 11 dalda beşer aday belirlendi.

İşe Yarar Bir Şey

‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Başak Köklükaya ve Öykü Karayel’le birlikte iki oyuncusuyla aday olan Pelin Esmer’in yönettiği ‘İşe Yarar Bir Şey’ filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti.

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‘İşe Yarar Bir Şey’i sekizer adaylıkla Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi ‘Kaygı’ ve Reha Erdem’in filmi ‘Koca Dünya’ izledi.

‘Sarı Sıcak’ yedi, ‘Körfez’ altı, ‘Aile Arasında’, ‘Tarla’ ve ‘Yol Ayrımı’ üçer, ‘Ayla’ ve ‘Buğday’ ikişer, ‘İstanbul Kırmızısı’, ‘Taş’ ve ‘Zer’ ise birer dalda adaylık elde etti.

İşe Yarar Bir Şey

Müzisyen Ekin Fil, ‘Kaygı’ ve ‘Körfez’ filmleri için yaptığı müziklerle ‘En İyi Müzik’ dalında iki adaylık aldı.

Ödüller, SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

2017 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları şöyle:

En İyi Film

İşe Yarar Bir Şey
Kaygı
Koca Dünya
Körfez
Sarı Sıcak

En İyi Yönetmen

Reha Erdem – Koca Dünya
Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
Ceylan Özgün Özçelik – Kaygı
Fikret Reyhan – Sarı Sıcak
Emre Yeksan – Körfez

En İyi Senaryo

Kaygı

Barış Bıçakçı, Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
Ahmet Büke, Emre Yeksan – Körfez
Reha Erdem – Koca Dünya
Ceylan Özgün Özçelik – Kaygı
Fikret Reyhan – Sarı Sıcak

En İyi Kadın Oyuncu

Algı Eke – Kaygı
Demet Evgar – Aile Arasında
Öykü Karayel – İşe Yarar Bir Şey
Başak Köklükaya – İşe Yarar Bir Şey
Ecem Uzun – Koca Dünya

En İyi Erkek Oyuncu

Serkan Ercan – Tarla
Engin Günaydın – Aile Arasında
Berke Karaer – Koca Dünya
Aytaç Uşun – Sarı Sıcak
Muhammet Uzuner – Taş

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Çiğdem Selışık Onat – Yol Ayrımı
Ayta Sözeri – Aile Arasında
Ayşenil Şamlıoğlu – İşe Yarar Bir Şey
Zerrin Tekindor – İstanbul Kırmızısı
Nihal Yalçın – Yol Ayrımı

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ali Atay – Ayla
Ilgaz Kocatürk – Tarla
Mehmet Özgür – Sarı Sıcak
Yiğit Özşener – İşe Yarar Bir Şey
Ahmet Melih Yılmaz – Körfez

En İyi Görüntü Yönetimi

Florent Herry – Koca Dünya
Radosław Ładczuk – Kaygı
Márton Miklauzic – Sarı Sıcak
Giles Nuttgens – Buğday
Gökhan Tiryaki – İşe Yarar Bir Şey

En İyi Müzik

Körfez

Anjelika Akbar – Yol Ayrımı
Mustafa Biber – Zer
Doğan Duru – Tarla
Ekin Fil – Kaygı
Ekin Fil – Körfez

En İyi Kurgu

Ahmet Can Çakırca – Kaygı
Reha Erdem – Koca Dünya
Pelin Esmer, Evren Luş – İşe Yarar Bir Şey
Ömer Günüvar, Fikret Reyhan – Sarı Sıcak
Selda Taşkın – Körfez

En iyi Sanat Yönetimi

Kerem Ardahan, Sıla Karaca – Kaygı
Ömer Atay – Koca Dünya
Naz Erayda – Buğday
Elif Taşçıoğlu – İşe Yarar Bir Şey
Fırat Yünlüel – Ayla

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