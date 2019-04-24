Sivas’ta Et ve Süt Kurumu önünde ‘ucuz et’ kuyruğu

Sivas’ta Ramazan öncesi kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazasında piyasaya göre daha ucuza satılan etlerden almak için kuyruk oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

Kıymanın 32, kuşbaşının ise 35 liradan satıldığı Et ve Süt Kurumu mağazası, ürünler piyasaya oranla yaklaşık 10 lira daha ucuz olduğu için tercih ediliyor.

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Satış mağazasının önündeki kuyruk gün boyunca eksilmezken, kuyruktakiler Et ve Süt Kurumu mağazalarının artırılmasını talep etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşın az et yemesi halinde kırmızı et sorununun çözüleceğini ifade etmişti.



