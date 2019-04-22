Sıla’yı darpla suçlanan Ahmet Kural’a bir yıl dört ay hapis

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Kural’a üç suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Sıla, eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti. Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



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İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve Sıla avukatlarıyla katıldı. Duruşmanın başında hakim dosyaya gönderilen evrakları okudu.

Reddi hakime ret

Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

‘Adil yargılama hakkımız ihlal edildi’

Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerine Kural’ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural’ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve adil yargılanmadığını savunarak taleplerinin reddedilmesini eleştirdi.

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Kural’a son sözü soruldu. Kural’ın avukatları da “Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir” dedi. Kural ise şunları ifade etti: “Bana attıkları ‘Uyuşturucu kullanıyor’ iftirasına yönelik ona (Sıla’ya) ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum.”

Mahkeme 20 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı.

Kural’a ‘tehdit’ suçundan dokuz ay verildi. Bu ceza iyi hal indirimiyle yedi ay 15 güne düşürüldü. Altı aylık ‘basit yaralama’ suçunun cezası da beş aya düşürüldü. ‘Hakaret’ten verilen beş ay ise indirimle dört ay beş güne düştü. Kural toplam bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın; sabıkası ve suç işleme konusunda eğilimi olmaması ile yargılama süresince mahkemede olumlu kanaat edinilmesi nedeniyle şartsız olarak ertelenmesine hükmedildi.

Öte yandan sanık Ahmet Kural’ın sabıka kaydında belirtilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin bu karar kesinleştiğinde mahkemesine bildirimde bulunmasına da karar verdi.



‘Kural cezaevine girebilir’

Duruşmanın ardından Çağlayan adliyesinin önünde müvekkili Sıla’yla gazetecilere konuşan avukat Rezan Epözdemir, hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Avukat, “Karar kesinleşince daha önce aldığı ceza açıklanabilir, cezaevine girme süreci başlayabilir” dedi.

Sıla: Adalet tecelli etti

Sıla da şu ifadeleri kullandı: “Mutluyum, adalet tecelli etti. Benim ve bu duruma düşebilecek kadınlar için güven verici… Zor bir dönemdi benim için. Zor bir süreçti, türlü iftiralara uğradım, manipülasyonlar yapıldı. Ne kadar kuvvetli de olsanız kolay bir şey değil sağlam kalmak. Susmak iyi bir fikir değil.”

Kural: Kendisi şiddete meyillidir

Oyuncu Ahmet Kural, Sıla’ya şiddette bulunmadığını belirterek olayın ‘iki sevgili arasında gerçekleşen bir olay’ olduğunu ifade etti.

Sıla’nın avukatını kast ederek “Eline almış bir belge 2009 yılında yapmış olduğum bir hatanın belgesi eline almış sallıyor” diyen Kural, mahkemede Sıla ve kendisine uyuşturucu testi yapılmasını istediğini söylediğini aktardı.

Kural şöyle devam etti: “Eğlence görüntüleri var 18 saat sonra, benimle dalga geçtikleri… O görüntüleri mahkeme gündeme bile almadı. Ağıt ölülerin arkasından yakılır… Ben hapis cezası almadım, bir üst mahkeme var. Bu iş daha bitmedi. Kendisi şiddete meyilli bir insandır, hem kadına hem de erkeğe… Hem psikolojik hem de fiziksel şiddeti çok sever.”

Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın da “Ahmet Kural’ın şu an hapis yatma durumu söz konusu değil, cezası ertelendi ve para cezasına çevrilmedi” dedi.