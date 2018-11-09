Şiddet ve hak gaspı suçlamaları… Yanıtlar… Dokuz8HABER’de ne oluyor?

Yurttaş haberciliği platformu Dokuz8HABER kadına şiddet uygulamış birinin bile bile çalıştırılması ve hak gaspı iddialarıyla gündemde.

Eski bir çalışan da hak gaspına uğradığını, haber ağının başındaki kişinin meslek örgütleriye ‘ilişki’si sayesinde hak gasbına uğrayan başka çalışanların şikayetlerinin de kamuoyunda görünür kılınmadığını savundu.

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Şiddet iddiası üzerine dört kadın gazeteci dayanışma amacıyla istifa etti.

Dokuz8 ise şiddetin faili kişiyle ilişiğini kestiğini duyururken hak gaspı iddiasını ise reddetti.

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Gezi hareketinin sönümlenmesiyle Türkiye’de yurttaş haberciliği eksenli sivil toplum etkinleşip örgütlendi. Yurttaş haberciliği odaklı gönüllü haber ağı platformu Dokuz8HABER de bu dönemde filizlendi. Haber ağı, 30 Mart 2014 yerel seçimleri özel yayınıyla yayın hayatına başladı; o günden bu yana da birçok işe imza attı.

Dokuz8HABER bugünlerde kadına şiddetle uygulayan bir şahsı çalıştırmak ve hak gasbı iddialarıyla gündemde. Söz konusu iddiaları, yanıtları ve sendikaların açıklamalarını derledik.

Dokuz8’de n’oluyor?

İddialar magazin dünyasından şarkıcı Sıla’nın, sevgilisi oyuncu Ahmet Kural tarafından ‘darp edildiği’ suçlamasının ardından geldi. Zira, Kural’ın reklam yüzü olduğu Yapı Kredi bankası sosyal medyadan kendisiyle çalışmayacağını açıklamıştı.

Gazeteci Şafak Timur, bankanın mesajını Twitter’dan paylaşarak, “Darısı bana şiddet uygulayan birini şiddeti bilmelerine rağmen eğitmen olarak çalıştıran ve zaman zaman ‘toplumsal cinsiyet ve haber’ konulu atölyeler düzenleyen @dokuz8haber’in başına” diye yazdı.

Darısı bana şiddet uygulayan birini şiddeti bilmelerine rağmen eğitmen olarak çalıştıran ve zaman zaman "toplumsal cinsiyet ve haber" konulu atölyeler düzenleyen @dokuz8haber 'in başına. https://t.co/InzSeqeRTI — safak timur (@SafakTimur) November 2, 2018

Timur beş yıl önce bir başka mecrada çalışırken halen dokuz8 çalışanı S.G. tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürüyordu. Timur, Dokuz8’in kurucusu Gökhan Biçici’den beş sene boyunca adım atmasını beklemiş, S.G.’nin bir kadın arkadaşıyla bir eğitime katılması üzerine kendi ifadesiyle ‘ifşa’ yolunu seçmişti.

Dokuz8’den Timur’a verilen yanıtta söz konusu şiddet olayından ilk defa haberdar olunduğuna işaret edilerek S.G.’yle ilişkinin kesildiği bildirildi.

#dokuz8 #Hakkımızda

Gazeteci Şafak Timur tarafından dün yapılan paylaşım üzerine 'dokuz8HABER Etik Komitesi' tarafından işletilen sürecin ardından hazırlanan açıklamayı ilginize sunuyoruz. pic.twitter.com/C8h9mb03Qq — dokuz8HABER (@dokuz8haber) November 3, 2018

Buna karşılık dokuz8’in açıklamasını ‘kurnazca’ ve ‘iki yüzlü’ olarak niteyen Timur, “Şiddetin faili ile dokuz8’in kadın çalışanları artık yan yana gelmeyecek” diyerek kararı yerinde bulduğunu yazdı.

Okuyamayanlar için tekrar yüklüyorum. pic.twitter.com/DK9QwN0azf — safak timur (@SafakTimur) November 6, 2018

Kadın çalışanlardan dayanışma

Ardından istifalar geldi.

Gazeteci İrem Afşin, “Bugün itibariyle @dokuz8haber ile yolumu kendi kararımla ayırıyorum… Arkadaşım ve meslektaşım @SafakTimur’un dediği gibi ‘kadın kadının yurdudur’” diyerek ayrıldığını duyurdu.

Afşin’le beraber üç kadın gazeteci de dokuz8’den istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

-Duyuru-

Bugün itibariyle @dokuz8haber ile yolumu kendi kararımla ayırıyorum. Nedenler, ekteki açıklamamda.

Arkadaşım ve meslektaşım @SafakTimur'un dediği gibi 'kadın kadının yurdudur'.

Biz kadınlar birlikte daha güçlüyüz💜

Mücadeleye ve gerçek gazeteciliğe devam✌️ pic.twitter.com/k8CdHxfYFC — M. İrem Afşin (@iremafsin) November 8, 2018

Önceki gün itibariyle beş aydır bünyesinde bulunduğum dokuz8Haber ile yollarımı ayırmış bulunmaktayım. Yaşananları dikkatle ve üzüntüyle takip ediyorum. Yaşasın emek ve dayanışma ✌️ https://t.co/zWaCezTsSX — Bahar (@jeannrhys) November 8, 2018

Gazeteci @SafakTimur’un açıklamalarının ardından editör olarak çalıştığım dokuz8Haber’den dün itibariyle ayrıldım. Çünkü biliyorum ki kadınlar birlikte güçlü🌸 https://t.co/oSPySvPUk9 — Eda (@edaanarin) November 7, 2018

Emek sömürüsü ve sendikalarla ‘iyi ilişkiler’ iddiası

Dokuz8’deki istifalar sonrası, kurum bu sefer de düşük ücretle ve sigortasız işçi çalıştırdığı iddiasıyla gündeme geldi. Gazeteci Mehmet Şafak Sarı, kurumun kendisini sigortasız çalıştırdığını, fazla mesai yaptırdığını ve teliflerinin ödenmediğini iddia ederek daha önce istifa etmiş olduğunu ve bunu görünür kılmak istediğini paylaştı.

Sarı’nın iddiasına göre adını anmadığı birçok kişi yasadışı bir biçimde çalıştırıldı ancak dokuz8’in kurucusu Gökhan Biçici’nin sendika ve meslek örgütlerdeki ilişkileri nedeniyle bunlar kamuoyuna yansımadı.

🔥 @dokuz8haber'den neden ayrıldım? Kısaca anlatabildiğim bu kadar. Bu kurumda sadece kadına yönelik şiddete göz yumma yoktu. Emek sömürüsü, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılma da vardı. Çok büyük AB Fonları içinde insanca yaşamı bile sağlayamayan çok komik maaşlar vardı. pic.twitter.com/pjWcFcHavZ — Mehmet Şafak Sarı (@msafaksari) November 8, 2018

Dokuz8’den gazeteci Sarı’ya verilen yanıtta, kendisinin bekleneni veremediği, mesailerini doldurmadığı, işini idrak edemediği savunuldu ancak gazetecinin üç ay neden sigortasız çalıştırıldığı veya sigortasının kurum tarafından karşılanmak yerine neden İŞKUR’a yönledirildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

#dokuz8 #Hakkımızda

Mehmet Şafak Sarı isimli eski veri haberleri editörümüzün kurumumuz hakkında kaleme aldığı iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. pic.twitter.com/g3zBWzNCIQ — dokuz8HABER (@dokuz8haber) November 9, 2018

Sendikalar ne yapacak?

İddialara yönelik Disk Basın İş sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Mesajda her türlü emek sömürüsü ve hak gaspının karşısında olunduğu belirtilirken, “Hakkını aramak isteyen arkadaşımızın her zaman yanındayız” dendi. Ne gibi somut adımlar atılacağından bahsedilmedi.

DİSK Basın İş her türlü emek sömürüsü ve hak gaspının karşısındadır. Hakkını aramak isteyen arkadaşlarımızın her zaman yanındayız @onurunadresi https://t.co/6eGYbHexHV — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) November 8, 2018

Bir açıklama da Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan (TGS) geldi. TGS, “Üyelerimizin şikâyetlerini bildirdiği @dokuz8haber ile ilgili gerekli hukuki süreci başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Önümüzdeki süreçte medya şirketlerini daha sıkı bir denetime tabi tutacağımızı ilân ederiz” dedi. Söz konusu hukuki süreç, denetim ve de olası yaptırımlar hakkında bir bilgi verilmedi.